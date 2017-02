Urgentiesysteem voor huurders aangepast

ALMERE – Het college van burgemeester en wethouders wil een nieuw urgentiesysteem voor huurders invoeren. Doel is om de gemiddelde wachttijd op een huurwoning te verkorten.

Verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema komt binnenkort met het voorstel naar de gemeenteraad. ,,We willen onder meer de urgentie voor mensen die scheiden veranderen. Nu is dat nog zo dat de gezinswoning vaak automatisch naar de man gaat en de vrouw met kinderen urgentie aanvragen. Momenteel gaat ongeveer dertig procent van de woningen naar mensen met urgentie. Het is moeilijk inschatten wat de aanpassing gaat doen, maar dat percentage willen we toch zeker gelijk proberen te houden”, aldus Herrema.

De gemiddelde wachttijd voor een huurwoning via Woningnet is nu in Almere zeven jaar en daarbij vindt Herrema de slagingskans voor jongeren echt te laag. ,,Eerder hebben we het systeem van loting ook al aangepast en we gaan op meerdere plekken tijdelijke woningen voor jongeren realiseren. Daarnaast zijn we met vastgoedontwikkelaar Syntrus Achmea in ver gevorderde gesprekken om hier duizend woningen te realiseren. Dat zal dan in en rond het centrum van stad zijn en gaan om kleinere woningen.”