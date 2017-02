Unibail-Rodamco zoekt werk voor Almeerders met achterstand

ALMERE – Vastgoedontwikkelaar en eigenaar van Citymall Almere hield dinsdagavond opnieuw een bijeenkomst in het kader van Werk! Doel is om banen te vinden voor Almeerders die een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Vorig jaar organiseerde de ontwikkelaar voor het eerst een dergelijke zoektocht en toen werden elf banen gevonden. Dinsdagavond werd een eerste inventarisatie gemaakt van banen die beschikbaar zouden kunnen zijn. Volgens wethouder Froukje de Jonge, verantwoordelijk voor Participatie en Werk en Inkomen, zijn er in Almere zeker 3.500 werkelozen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. ,,Dat kunnen mensen die fysiek of geestelijk een afstand hebben, maar ook Almeerders die vanwege omstandigheden al langer geen baan hebben kunnen hebben doordat ze een periode ziek zijn geweest. Dit soort bijzondere initiatieven juich ik dan ook enorm toe. We horen hier verhalen en zien dat bedrijven echt wel bereid zijn om stappen te nemen.”

Donderdag 6 april organiseert Unibail een vervolgevenement. Dan willen ze de banen koppelen aan mogelijke kandidaten. Het is nog niet bekend hoeveel banen er aangeboden kunnen worden.