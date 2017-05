Uitvinder Ludo Thijssen wil via crowdfunding verder ontwikkelen

ALMERE – Wie bij Ludo Thijssen op de Steiger in Haven binnenloopt heeft direct in de gaten dat er aan meerdere projecten wordt gewerkt. De 62-jarige Thijssen is opgeleid als bouwkundige, maar noemt zichzelf liever uitvinder. Met zijn stichting Foundation for a better World werkt hij onder meer aan een huis dat via een bioreactor helemaal zelfvoorzienend kan draaien.

,,Ik ben al geruime tijd bezig met de ontwikkeling, maar merkte dat ik menskracht en geld nodig heb om door te kunnen gaan en dat is nog best lastig omdat ik daar gewoon geen verstand van heb. Ik heb toen een stichting opgericht, een bestuur gezocht en heb vervolgens een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling, red.) via de Belastingdienst aangevraagd. Die hebben we inmiddels mondeling toegezegd gekregen en dat moet helpen met het zoeken van investeerders, want daardoor kunnen er belastingvoordelen worden gekregen, maar nu moet ik de investeerders nog vinden. Gelukkig helpt het bestuur daarbij”, vertelt Thijssen.

Gabriël Bassant, voorzitter van de stichting, helpt Thijssen en inmiddels zijn ze al bij de ESA, European Space Agency, geweest om een startsubsidie aan te vragen. Daarnaast wilde Thijssen daar ook aandacht voor een ander project van hem, kijk op YouTube voor een presentatie van zijn project Mars a Space Mission. ,,We hebben echter ook eigen geld nodig en dat willen we via crowfunding bij elkaar proberen te krijgen. De huur in dit pand moet worden betaald en de mankrachten waarschijnlijk ook”, legt Bassant uit. ,,Ik heb gelukkig een vrouw met een goede baan en maak veel zelf dus de kosten voor productie moeten ook worden gedekt en het meeste doe ik zelf, maar er is helaas gewoon geld nodig en dus zijn we nu aan het bekijken hoe we dat het beste kunnen doen. Probleem is echter dat ik het via een opensource wil doen. Bedrijven verdienen er dan niet direct wat aan, maar ik denk dat het wel beter is voor het product. Ik roep andere uitvinders dan ook op om eens te kijken wat ik doen en misschien willen ze zich wel aansluiten”, vult Thijssen aan.

Kijk op www.ffabw.org voor meer informatie.