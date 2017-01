Uitbater koffiehuis eist schadevergoeding van gemeente

ALMERE – De 53-jarige Almeerder die koffiehuis Nadour in de J.G. Suurhoffstraat uitbaatte sleepte donderdag de gemeente Almere voor de Raad van State. Zijn zaak werd op 12 december 2014 met onmiddellijke ingang gesloten voor drie maanden wegens de vondst 29 gram softdrugs.

Een extreem zware sanctie van de burgemeester, vindt advocaat C. Nierop. De zaak is niet meer opengegaan. De Almeerder van Marokkaanse komaf zit voortaan in een uitkering. Tot een strafzaak is het nooit gekomen. Het openbaar ministerie seponeerde de zaak vermoedelijk omdat de drugsvondst te klein was.

Voor de politieinval in december 2014 was er over Nadour een aantal anonieme meldingen via Meld-Misdaad-Anoniem binnengekomen. Er zou gehandeld worden in vuurwapens en klanten zouden telkens na een bezoek van een of twee minuten weer vertrekken. In het koffiehuis trof de politie een aantal zakjes aan met een gram softdrugs. In de auto van de uitbater vond de politie een brokje hasj van een paar gram. De gemeente Almere spreekt van een handelshoeveelheid. Vijf gram softdrugs mag bestemd zijn voor eigen gebruik. Alles daarboven is handelshoeveelheid. Almere vaardigt in zo’n geval meteen met spoedeisende bestuursdwang een tijdelijk sluitingsbevel uit. ,,De loop moet er uit’’, zei een woordvoerder.

De Almeerder meent dat hij er is ingeluisd. Een paar maanden voor de drugsvondst werd brand gesticht in zijn koffiehuis. Hij zegt te zijn afgeperst. De zakjes hasj met afgemeten hoeveelheid zouden door anderen in de zaak verstopt zijn. De hasj in zijn auto was overigens wel voor eigen gebruik.

Indien hij van de Raad van State gelijk krijgt eist hij een schadevergoeding. Uitspraak over circa zes weken.