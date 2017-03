Twitter-account wethouder gehackt?

ALMERE – Het lijkt erop dat het Twitter-account van wethouder Tjeerd Herrema gehackt is geweest. GeenStijl heeft vandaag een bericht geplaatst waarin zij meldt dat de wethouder diverse porno-accounts volgt. De woordvoerder van Herrema benadrukt dat hij dit niet zelf gedaan heeft.

In het bericht stelt GeenStijl dat Herrema de accounts al langere tijd volgt. Korte tijd nadat de website het bericht online zette zijn de accounts uit de volglijst van de wethouder verwijderd.

Op het Twitter-account van Herrema was inderdaad te zien dat hij drie accounts volgde waarop pornografische afbeeldingen waren te zien. Vraag is nu of er in zijn profiel was ingebroken, maar daar is volgens zijn woordvoerder Judith van Dijk nog geen zicht op. ,,We hebben die accounts direct verwijderd en de wethouder heeft zijn wachtwoord veranderd. We hebben geen idee hoe dit is gebeurd, maar zullen nog wel even met Twitter contact opnemen of zij iets vreemds hebben gezien in het gebruik van het account. Maar laat duidelijk zijn dat Herrema dit niet zelf heeft gedaan. Ik vermoed een hack of een virus”, aldus Van Dijk.