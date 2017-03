Tweetal opgepakt op verdenking van diefstal Audi

AMSTERDAM – Twee mannen van 19 en 18 jaar uit Hoofddorp en Almere zijn in de nacht van donderdag op vrijdag opgepakt op verdenking van diefstal/heling van een auto.

Agenten zagen de auto rond 00.25 uur bij een tankstation aan de Amstelveenseweg staan. Bij het zien van de agenten, scheurde de bestuurder er snel met de Audi vandoor. Dit voertuig was de dag ervoor in Sneek gestolen.

Op het IJsbaanpad bracht de bestuurder de auto tot stilstand, om er vervolgens te voet vandoor te gaan. De agenten waren echter sneller en hielden hem aan.

De tweede verdachte, die ook in de auto had gezeten, bleek zich nog bij het tankstation te bevinden. Deze passagier had na het tanken een verklaring ingevuld bij de pomphouder, omdat hij geen geld had om af te rekenen. Zowel aan de pomphouder als aan de politie gaf de 18-jarige een valse naam op. Ook hij zit vast.