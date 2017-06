Tweede Kaftival met Lil’ Kleine en Raymann

ALMERE – Op vrijdag 15 september vindt Kaftival plaats in Kunstlinie Almere Flevoland (KAF). Het is de tweede editie van KAF’s eigen indoorfestival waarbij het volledige gebouw gebruikt wordt als podium voor een uiteenlopende programmering. Onder andere Lil’ Kleine, RONDÉ, SBMG Jörgen Raymann verzorgen een optreden.

Tijdens Kaftival verandert het multifunctionele cultuurgebouw in Almere in een bruisend festival met diverse podia en een uiteenlopende programmering. Met KAFTIVAL als kickoff van het culturele seizoen laat KAF zien wat haar bezoekers kunnen verwachten in de nieuwe popprogrammering. Het aanbod van de Flevolandse culturele hotspot varieert van popconcerten, jamsessies, cabaret en dansavonden: zo ook de programmering van Kaftival.

De tickets kosten voor jongeren tot en met zeventien jaar tien euro en vanaf achtien jaar kost een kaartje twintig euro. Kijk voor meer informatie op http://kaftival.nl/