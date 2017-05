Twee snellaadstations voor elektrische auto’s aan A6

ALMERE – Fastned heeft donderdag twee snellaadstations voor elektrische auto’s geopend aan de A6, bij de tankstations Aalscholver en Lepelaar tussen Almere en Lelystad. Elektrische rijders kunnen daar in gemiddeld 20 minuten hun auto opladen.

Fastned, dat bouwt aan een Europees dekkend netwerk van snellaadstations voor elektrische auto’s en heeft inmiddels 63 stations operationeel. Michiel Langezaal, CEO Fastned: „Met deze nieuwe stations in Flevoland hebben we nu snellaadstations in alle provincies in Nederland.”

Alle Fastned stations leveren duurzame energie van zon en wind. Zo bestaat het dak uit zonnepanelen, waarmee het station energie opwekt voor twee à drie laadbeurten per dag. De overige benodigde stroom is afkomstig van Windpark Sternweg bij Zeewolde. Laden en betalen gaat via de Fastned app. EV-rijders kunnen met vrijwel iedere laadpas, tankpas en/of creditcard snelladen bij Fastned.

De plannen van Fastned zijn na te lezen op het blog ’Het Fastned Freedom plan’.