Twee nieuwe cultuurscouts aan de slag voor Cultuurfonds Almere

ALMERE – Cultuurfonds Almere heeft twee nieuwe cultuurscouts aangesteld. In Almere Buiten neemt Muriël van der Wal het stokje van haar voorganger over en in Almere Hout gaat Bas van Klompenburg aan de slag. ,,Cultuurscouts zijn de oren en ogen voor cultuur in de wijk. Nu elk stadsdeel een eigen cultuurscout heeft, is het stimuleringsfonds nog beter in staat cultureel en kunstzinnig talent op te sporen”, zegt cultuurmakelaar Jan-Melle Liscaljet van Cultuurfonds Almere.

De vijf scouts leggen contacten met kunstenaars, culturele instellingen en andere initiatiefnemers. ,,Met een cultuurscout in elk stadsdeel kunnen wij onze opdracht nog beter vervullen. Namelijk het vinden van talentvolle kunstenaars en cultuurmakers die nog niet bij ons in beeld zijn, zodat wij hen kunnen wijzen op samenwerkingsmogelijkheden met Cultuurfonds Almere.”

Muriël van der Wal, de nieuwe cultuurscout in Almere Buiten, zet zich al jaren in voor cultureel en kunstzinnig Almere en is onder meer de drijvende kracht achter de Sjopping Mol van Stichting Art Culture. Al sinds 1996 woont ze in Almere Buiten. ,,De kennis en kunde die ik heb opgebouwd in de Almeerse culturele sector wil ik heel graag in de praktijk toepassen. Ik ga niet alleen op zoek naar cultureel talent, maar ik wil ook graag de bestaande bolwerken openbreken”, vertelt zij.

Voor het eerst heeft ook Almere Hout een eigen cultuurscout. De in Nobelhorst woonachtige Bas van Klompenburg loopt eveneens al jaren mee in het Almeerse cultuurcircuit. Zo is hij een van de mede-oprichters van Theatergroep Ongeremd en tevens theatermaker, zanger, acteur en presentator. ,,Via theater, kunst en evenementen heb ik een enorm netwerk in de stad opgebouwd. Met al die kennis en ervaring in mijn rugzak kan ik cultuurmakers nu helpen bij het verwezenlijken van hun ideeën en misschien zelfs hun dromen. Daar heb ik enorm veel zin in.”

Almeerders met culturele ambities kunnen contact opnemen met de cultuurscout van hun stadsdeel. Voor Almere Buiten is dat buiten@cultuurfondsalmere.nl en voor Hout hout@cultuurfondsalmere.nl. De e-mailadressen van de andere cultuurscouts zijn op dezelfde manier samengesteld: de naam van het stadsdeel gevolgd door @cultuurfondsalmere.nl.