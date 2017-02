Twee minderjarige jongens beroofd van telefoon in Almere

ALMERE – Twee minderjarige jongens zijn woensdag in Almere onafhankelijk van elkaar beroofd van een mobiele telefoon.

Rond half tien kreeg de politie een melding van een beroving op het Greta Garboplantsoen. Een 17-jarige inwoner van Almere fietste ter hoogte van het gezondheidscentrum waar hij werd tegengehouden door een onbekend persoon. De verdachte had zich onherkenbaar gemaakt door een capuchon over zijn hoofd te trekken. Hij werd gedwongen zijn telefoon af te geven. Tijdens de beroving werd de verdachte geassisteerd door drie andere personen die het slachtoffer vasthielden. Van de eerste verdachte is enkel bekend dat hij een donkerblauwe jas en blauwe spijkerbroek droeg. De leeftijd van de verdachten wordt geschat op 17 a 18 jaar.

Afgepakt

Een tweede diefstal met geweld vond rond 14.30 uur plaats op de Stadswerf. Een 8-jarige jongen uit Almere stond te praten met zijn vriendjes op het fietspad in de nabijheid van de sporthal. Plotseling naderde een onbekende op een fiets die direct de telefoon van het slachtoffertje afpakte en hem een forse duw gaf. De verdachte fietste direct hierna weg in de richting van de Schoolwerf. Van de verdachte is het volgende signalement bekend :

Blank c.q. lichtgetint, ongeveer 1.60 meter lang, zwart haar en ongeveer 15 jaar oud. De verdachte droeg een zwarte jas en blauw spijkerbroek.