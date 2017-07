Twee gewonden en veel schade bij ongeval Indische Buurt

ALMERE – Een auto is donderdagmiddag in botsing gekomen met een scooter in de Indische Buurt. Daarbij raakten twee personen gewond. Dit gebeurde rond 15.00 uur. Beide voertuigen raakten beschadigd, de auto kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand. De twee gewonden zijn naar een ziekenhuis overgebracht. De kruising werd afgezet voor onderzoek naar de toedracht. Foto’s: Friedlander / Patrick Moses Fotoverslag