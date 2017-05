Tropische omstandigheden tijdens NK duatlon Duin

ALMERE – De zeer warme omstandigheden tijdens het NK duatlon dat zaterdag in Almere Poort werd gehouden, weerhield ruim vijfhonderd deelnemers niet om aan de start te verschijnen. De uiteindelijke winnaar was niet zoals verwacht een Belg, maar een Nederlander: Yennick Wolthuizen uit Castricum bleek de sterkste over tien kilometer hardlopen, zestig kilometer fietsen en nogmaals tien kilometer hardlopen.

De wedstrijd heeft het afgelopen jaar een enorme groei doorgemaakt, want vorig jaar stonden er zo’n tweehonderd deelnemers aan de start. De groei heeft overigens ook te maken met het feit dat de wedstrijd dit jaar tevens gold als Belgisch kampioenschap. De verwachting was dat het overall klassement gewonnen zou worden door een Belg en lange tijd leek dat ook te gaan gebeuren. Het was echter Wolthuizen die na een zwaar eerste looponderdeel aan een opmars begon en zijn achterstand van ruim een minuut goedmaakte tijdens het fietsen. ,,Toen ik zag dat ik niet mee kon komen tijdens het lopen, besloot ik mezelf helemaal leeg te fietsen. Dat lukte.”

Gedesoriënteerd

Wolthuizen haalde steeds meer tegenstanders in en maakte vooral veel tijd goed tijdens de stukken met wind tegen. Uiteindelijk kwam hij als eerste van de fiets, maar viel hij tijdens het wisselen nog wel even om. ,,Ik was helemaal gedesoriënteerd. Toch heb ik de tweede run redelijk steady kunnen lopen. Nog best verwonderlijk, aangezien ik tijdens het fietsen eigenlijk te weinig had gedronken.”

In dat opzicht was de prestatie van Wolthuizen zeker verwonderlijk, des te meer omdat de temperatuur opliep tot rond de 25 graden en de gevoelstemperatuur, zeker tijdens het hardlopen, nog veel hoger lag. ,,De omstandigheden waren inderdaad zwaar, maar gelukkig ben ik wel iemand die redelijk goed tegen warmte kan”, aldus de duatleet die eigenlijk pas net in het ‘wereldje’ komt kijken. ,,Vanaf mijn achttiende heb ik tien jaar hardgelopen en daarna ben ik het fietsen gaan ontdekken. Toen ik nét tekort kwam om in het peloton mee te draaien, heb ik de overstap naar duatlon gemaakt. En dat gaat dus niet geheel onverdienstelijk.”

Tevreden

Voor Wolthuizen was het de eerste keer dat hij deze lange afstand volbracht. ,,Ik heb drie keer een kortere duatlon gedaan en eigenlijk nog nooit een tijdrit van meer dan twintig kilometer gereden. Het was dus ook een kwestie van ontdekken, experimenteren en kijken hoe het zou gaan. Ik ben nu behoorlijk kapot, maar heel tevreden.”

Almeerders speelden uiteindelijk geen rol van betekenis tijdens de wedstrijd.