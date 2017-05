Triatlete Caro naar EK in Kitzbühel

ALMERE – Het was voor de Almeerse Joyce Caro zelf ook een grote verrassing, maar afgelopen zaterdag kreeg zij te horen dat ze is geselecteerd voor het EK triatlon voor junioren. Die wedstrijd vindt op 16 juni plaats in het Oostenrijkse Kitzbühel en gaat over 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen.

Caro deed afgelopen zaterdag mee aan de Bosbaan Triathlon in Amsterdam. Ze werd daar derde, achter Quinty Schoens en Rani Skrabanja. Die laatste had zich al geplaatst voor het EK en Schoens won, door de triatlon in Amsterdam te winnen, het tweede ticket richting EK. ,,En voor zover ik wist, waren er dit jaar slechts twee plekken te vergeven”, aldus Caro. ,,Maar toen ik als derde over de finish kwam, werd me gevraagd me even te melden bij Adri Berk (technisch directeur Nederlandse Triathlonbond, red.). Hij gaf me meteen een hand en feliciteerde me met het derde ticket voor het EK. Ik heb hem vol ongeloof aangekeken en snapte het eerst niet. Het duurde echt even voordat ik besefte dat ik naar Oostenrijk mag.”

De verrassing was dus groot. Vooral omdat Caro niet beter wist dan dat er twee triatletes richting Oostenrijk zouden mogen, maar ook omdat ze zich de afgelopen maanden meer heeft gericht op het voorbereiden van haar vwo-examen, dat woensdag begint, dan op het trainen. ,,In dat opzicht is het ook nog maar de vraag wat ik volgende maand kan presteren. De komende weken ben ik dus druk met mijn examens, maar tussendoor probeer ik zo goed als mogelijk te trainen. Na het examen kan ik nog even knallen en dan wil ik er het beste uithalen. Ik moet, ook in overleg met mijn trainer Merijn Schuurman, gewoon gaan kijken wat er allemaal mogelijk is.”