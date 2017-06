Topsportcentrum decor voor internationale kattenshow

ALMERE – Kattenliefhebbers opgelet! Het Topsportcentrum in Poort is zaterdag 10 en zondag 11 juni het decor voor de Internationale FIFe kattententoonstelling van Mundikat.

Voor het eerst in de 40-jarige geschiedenis van Mundikat komt de kattenshow naar Almere. Op beide dagen zijn er ruim 300 katten aanwezig, 31 verschillende rassen en exposanten uit meer dan zes Europese landen. Kattenlliefhebbers kunnen er een grote diversiteit aan rassen bewonderen, van de elegante Abessijn, de stevige en compacte Exotic en de grote vriendelijke langharige Maine Coon, tot de de Britse Korthaar, de Pers en nog vel andere rassen.

Zowel zaterdag als zondag zal het internationale keurmeesterkorps alle deelnemende katten beoordelen. Tijdens de Best In Show-verkiezing zal de spanning hoog oplopen, want wie zal aan het eind van de dag met de eer gaan strijken? Verder zijn er voor de kinderen diverse activiteiten.

Publiek is welkom van 9.30 tot 17.00 uur en de entreeprijs bedraagt 5 euro (kinderen t/m 12 jaar 2,50 euro). Locatie: Topsportcentrum Almere aan de Pierre de Coubertinlaan 7. Kijk voor meer informatie op www.mundikat.nl.