Plan voor toeristische veerdienst tussen Almere Haven en Huizen

ALMERE – De Huizer Express wil starten met een toeristische veerdienst tussen Almere Haven en Huizen. ,,We zijn op dit moment aan het proefvaren en zodra we overeenstemming hebben met alle autoriteiten gaan we van start”, aldus Johan Krijgers en Robert van Duuren. Zij hoopten aanvankelijk eind mei, begin juni al te kunnen gaan varen, maar dat lijkt niet te gaan lukken. ,,Het kan nog wel lastig worden om het voor elkaar te krijgen met de autoriteiten van de haven van Huizen. De kans dat we dit jaar al kunnen starten wordt eerlijk gezegd steeds kleiner.”

,,Mensen reageren in elk geval heel enthousiast op het plan. Er werd al meteen geroepen dat het veerpontje tussen Almere en Huizen terugkomt, maar dit wordt vooral een toeristische veerdienst hoor. Al kunnen mensen deze natuurlijk ook gebruiken voor woonwerkverkeer, want we gaan zes dagen per week heen en weer varen.”

Naast de veerdienst tussen Huizen en Almere Haven gaat de Huizer Express ook avondvaarten en thema-avonden organiseren. ,,Ook verzorgen wij vanuit Huizen op de maandagen een dagtocht naar Marken en Volendam. Daarnaast is het schip geschikt voor feesten, partijen, vergaderingen en trouwerijen.”

De Huizer Express is ontstaan uit liefde voor nostalgie en water. Varen met nostalgische salonboten is waar het allemaal mee begon. ,,Gasten uit onder andere Nederland, Duitsland, België en Frankrijk varen al jaren met ons passagiersschip Marken over de mooiste wateren van Nederland. Er kunnen maximaal veertig mensen op het schip. We willen nog wat aanpassingen doorvoeren, zodat passagiers straks ook fietsen mee kunnen nemen aan boord.”

De Huizer Express vaart onder de vlag van de Volendam Marken Express. Houd voor meer informatie de website www.huizer-express.nl in de gaten.