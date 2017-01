Tineke Schouten werkt mee aan matineeconcert AJSO

ALMERE – Het Almeers Jeugd Symphonie Orkest gaf maandagavond weer het jaarlijkse optreden tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Almere en de VBA in KAF. Volgende maand volgt nog een bijzonder concert van het Almeerse jeugdorkest, zo deelde dirigent Hans Welle het publiek mee.

Het jaarlijkse matineeconcert wordt namelijk een samenwerking tussen het AJSO en Tineke Schouten, de diva van de typetjes. Op zondagmiddag 12 februari speelt het AJSO niet alleen de gebruikelijke combinatie van klassieke en lichte muziek, maar wordt ook een bijzonder programma gepresenteerd in samenwerking met de cabaretière, die liedjes en sketches brengt. Schouten woont zelf ook in Almere en is de buurvrouw van oud-burgemeester Annemarie Jorritsma die beschermvrouwe is van het AJSO.

Het concert is zondag 12 februari om 14.30 uur in de grote zaal van Kunstlinie Almere Flevoland. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.kaf.nl.