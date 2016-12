Tijdelijke maatregelen Achillesstraat bekend

ALMERE – Voor gebruikers van de Achillesstraat wordt de situatie eindelijk veiliger. Dat is althans wel de bedoeling van de tijdelijke maatregelen die door wethouder Frits Huis worden genomen en die nu, na jarenlange discussies, bekend zijn gemaakt.

In de Achillesstraat komen tijdelijk een nieuw aan te leggen voetpad en vier drempels en daarnaast wordt vrachtverkeer verboden. Verder worden er borden geplaatst om bewoners goed te informeren over de nieuwe situatie en wordt de versmalling van het fietsgedeelte verwijderd of omgeleid. De tijdelijke maatregelen worden genomen omdat Huis in november al aangaf dat de definitieve maatregel om de verkeerssituatie veiliger te maken, namelijk een vrijliggend fietspad en dus scheiding van fietsers en automobilisten, een aantal maanden vergt om te realiseren.

De tijdelijke maatregelen zouden uiterlijk 5 december worden gepresenteerd, maar die datum werd niet gehaald. Volgens Huis zijn ze wel hard nodig, want eerder liet de wethouder al weten dat de situatie rondom de Achillesstraat onnodig gevaarlijk is. De kosten van de tijdelijke maatregelen zijn geraamd op meer dan 37.000 euro.

Naast de Achillesstraat wordt ook het kruispunt Europalaan/Duitslandstraat onder handen genomen. Op deze kruising, die in 2012 werd aangelegd, zijn al vier ongelukken gebeurd. Ook hier worden extra drempels gemaakt, extra informatieborden geplaatst en daarnaast komen er zes gele hekjes te staan.

Overigens wordt in januari gestart met ‘het proces om te komen tot planvorming en aanleg van de permanente maatregelen’.