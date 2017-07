Tijdelijk geen aktes op te vragen bij Burgerzaken

ALMERE – De afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere werkt vanaf eind deze maand aan het digitaliseren van alle aktes. Daardoor kunnen Almeerders in de periode van maandag 24 juli tot en met 20 augustus geen aktes opvragen.

Het gaat dan ook aktes als geboorteaktes, overlijdensaktes, huwelijksaktes, echtscheidingsaktes of aktes van geregistreerd partnerschap. ,,Om deze aktes sneller te kunnen opzoeken en in de toekomst digitaal beschikbaar te stellen, werken we de komende zomermaand aan het digitaliseren van alle fysieke aktes”, zo staat in een bericht van de gemeente. ,,De originele aktes behandelen we tegelijkertijd preventief tegen zilvervisjes, zodat ze schoon kunnen worden opgeborgen in ons statisch archief en behouden blijven voor de toekomst.”

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken is ervoor gekozen om het omzetten van de aktes juist in de rustige zomermaand te doen. ,,Almeerders moeten daarom in de komende weken rekening houden met het bijtijds aanvragen van aktes bij de gemeente. Een uittreksel uit de basisregistratie personen is wel gewoon opvraagbaar. Na 20 augustus zijn alle aktes weer opvraagbaar.”