Tiener uit Almere opgepakt voor koop illegaal vuurwerk

ALMERE – Een 14-jarige jongen uit Almere is woensdag opgepakt door de politie omdat hij illegaal vuurwerk had gekocht. In zijn woning werd 2 kilo aan vuurwerk gevonden.

De jongen is één van de 1200 kopers en verkopers van illegaal vuurwerk die het landelijke politieteam in beeld heeft gebracht. De jongen had online vuurwerk besteld bij een Pools bedrijf. Bij een doorzoeking in zijn woning werd deze bestelling gevonden en in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie zal zich over dit vergrijp gaan buigen.