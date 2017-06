Tiende editie ZAND uitverkocht

ALMERE – De tiende editie van ZAND is nu al uitverkocht. Drie maanden voor aanvang zijn alle 25.000 kaarten verkocht voor het festival dat zaterdag 19 augustus plaatsvindt op het Almeerderstrand. ZAND wordt sinds 2008 georganiseerd op het strand van Almere en was sinds de eerste editie steevast uitverkocht. ,,Maar nog nooit eerder zo snel als nu”, aldus de organisatie.

Deze tiende editie wordt gevierd met een extra lange festivaldag die al om tien uur ’s ochtends begint en tot middernacht duurt. Op het programma staan bekende gasten als Kensington, Guus Meeuwis, DI-RECT, Racoon, Miss Montreal, Nick & Simon, Coen & Sander en The Originals. De bands Chef’Special en Rondé maken hun debuut op het strandfestival. In de speciale ZAND Danst-area, waar ruimte is voor 2.500 bezoekers, zullen dj’s als Lucas & Steve, Loudgarden, Gyamo, Dennis Wisse, Cat Carpenters en Jochen Miller hun lekkerste plaatjes draaien. De presentatie van het evenement is net als voorgaande jaren in handen van Jeroen van Koningsbrugge en Lieke van Lexmond.