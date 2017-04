Thuiswinkelfirma Tel Sell te koop

ALMERE – Thuiswinkelbedrijf Tel Sell, dat gevestigd is in Almere, staat te koop. Eigenaar Bianca Damas, dochter van oprichter Louise Mulder, hoopt dat een andere eigenaar het bedrijf weer het elan kan geven uit de tijd van de Abtronic en de Zingende Vis.

Tel Sell begon in 1993 met het uitzenden van lange reclames, waarbij producten zoals buikspiertrainers en een elektronische zingende vis uitvoerig werden aangeprezen. Zulke reclames waaiden over uit de Verenigde Staten en werden in Nederland aanvankelijk met Amerikaans accent nagesynchroniseerd.

Het bedrijf maakte in 2008 een doorstart na een faillissement. Tel Sell is tegenwoordig naar eigen zeggen financieel gezond en vooral nog actief als webshop, zo blijkt uit een interview met Damas op de website webshopovername.nl. Tel Sell heeft een jaaromzet van 600.000 euro tot 1,8 miljoen euro.