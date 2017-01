Theatermaakster en actrice Monique Lapidaire overleden

ALMERE – De Almeerse theatermaakster en actrice Monique Lapidaire is maandag 23 januari op 65-jarige leeftijd overleden. Zij was in 1985 de oprichtster van de eerste professionele toneelgroep in Flevoland: Theater na Water. Als artistiek leider, tekstschrijver, regisseur en actrice heeft ze bijzondere producties op haar naam staan, zoals Odilia, Die van Daar, Ik was altijd groot, Viaduct, als Alice, ik = 1, Poldergeest en vele andere stukken.

Stichting Theater na Water speelde in op het wonen en werken in de polder. Zo ging ‘Poldergeest’ over een samenleving in opbouw en alle problemen en eigenaardigheden die dat met zich mee brengt en ‘Die van daar’ was een kindervoorstelling over het voortdurende gevecht met het water.

Veel stukken zijn opgevoerd op scholen in de Flevopolder. Veel Flevolandse kinderen hebben door het theater van Lapidaire hun polder beter leren kennen. Zij heeft theater gemaakt op bijzondere locaties zoals bijvoorbeeld het Nieuwland museum, de Tweede Kamer, onder een viaduct, in de nieuwbouw van Almere en op het schip De Batavia.

Monique Lapidaire was sinds 2002 naast Almere ook vaak in Kroatië te vinden. Ook daar hield zij zich bezig met verschillende vormen van uitvoerende kunst, bij Motovun Creative Group. Haar hele oeuvre is onlangs opgenomen in het Stadsarchief Almere.

Monique werd 65 jaar. Het afscheid zal plaatsvinden op zaterdag 28 januari om 13.30 uur in het crematorium aan de Kruidenweg 3 in Almere.