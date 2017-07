Theatergroep Suburbia verkoopt Tiny House na voorstelling De Verlossing

Almere – Theatergroep Suburbia in Almere heeft voor de zomervoorstelling ‘De Verlossing’ een casco Tiny House laten bouwen, geïnspireerd op een van de prijswinnende ontwerpen van de BouwEXPO in Almere. Na gebruik in hun voorstelling wordt het huisje nu te koop aangeboden, zo staat te lezen op de Facebookpagina van Suburbia en Tiny House Nederland.

,,Het casco Tiny House is solide gebouwd van gecertificeerd hout door een erkende aannemer en meet ongeveer 14 meter lang, 3,30 meter hoog en 3 meter breed”, aldus Suburbia. Omdat het Tiny House per 1 augustus verwijderd moet zijn van de tijdelijke locatie waar het nu staat op de Kemphaan in Almere, en de theatergroep graag wil dat het een gebouw een tweede leven krijgt, bieden ze het aan voor de materiaalkosten á 4122 euro exclusief btw. De ruwbouw heeft 14.000 gekost.