Theater Na de Dam en Suburbia presenteren theaterlezing ’In Vrede’

ALMERE – Theater Na de Dam en Theatergroep Suburbia presenteren op 3 en 4 mei een theatrale lezing van het toneelstuk In Vrede.

De jonge schrijver Rik van den Bos schreef het toneelstuk in 2015 in opdracht van Theater Na de Dam. Die benadert elk jaar jonge theatermakers met de vraag of zij speciaal voor 4 mei een nieuwe productie over de Tweede Wereldoorlog willen maken. Voor Suburbia wordt het stuk In Vrede door zes acteurs gelezen: Xander van Vledder, Hanne Arendzen, Marie-Christine de Both, Wouter van Lierde, Yvonne M. Valkenburg en Esther Bolte. De regie is in handen van Albert Lubbers, artistiek leider van het Almeerse gezelschap Suburbia. De lezing is gratis toegankelijk.

Ook al is de bevrijding meer dan zeventig jaar geleden en bestond Almere toen nog helemaal niet, toch willen Theater na de Dam en Theatergroep Suburbia ook hier het historisch besef levend houden. ,,Zodat iedereen ervan doordrongen blijft of raakt dat de verschrikkingen uit de oorlog nooit meer mogen gebeuren”, aldus regisseur Albert Lubbers van Suburbia. ,,In Almere delen de stadsbewoners dan wel geen lange geschiedenis met elkaar, maar wel een gezamenlijke toekomst. Theater is een van de plekken waar mensen iets gezamenlijks beleven en geraakt en ontroerd worden.”

In het stuk In Vrede worstelen de personages met de sporen van de oorlog. Want wat doe je als je ontdekt dat jouw oorlogsverhaal niet klopt? Als je er na zeventig jaar achter komt dat je iemand anders bent dan je dacht? En wat moet je doen als je een kind bent van collaborateurs: je verhaal vertellen of toch liever je mond houden? Een intieme voorstelling over verdriet, verlies en schuld, dat heden en verleden verbindt. De theatrale lezing vindt plaats op 3 en 4 mei om 21.00 uur in de theaterzaal van De Voetnoot aan het Stadhuisplein 2. Toegang is gratis, maar reserveren is gewenst. Dit kan via reserveer@theatergroepsuburbia.nl.