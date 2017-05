Terrassenseizoen weer feestelijk geopend

ALMERE – Het terrassenseizoen is afgelopen weekend weer feestelijk van start gegaan met het Terrassenfestival. Het zonnetje liet zich veelvuldig zien en het was dan ook gezellig druk op de terrassen.

Tijdens deze derde editie van het Terrassenfestival was er zowel zaterdag als zondag van alles te beleven op de horecapleinen Belfort en de Grote Markt. Er waren live muziekoptredens en diverse straatacts. In de Schutterstraat was een Growing Green streekmarkt en kinderen konden bij het Kidslab meebouwen aan een kunstwerk van afval. Het weer zit nu helaas weer in een dipje, maar hopelijk volgen er snel nog meer mooie dagen om even lekker een terrasje te kunnen pakken.