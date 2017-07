Taart voor bewoners beste Klimaatstraat van Flevoland

Almere – De Albert Michelsonstraat in Nobelhorst is met in totaal 185750 punten de beste Klimaatstraat van Flevoland. Zaterdag vierden de bewoners dat ze landelijk de derde plek hebben gehaald met een straatfeest. Natuur- en Milieufederatie Flevoland verraste de beste Klimaatstraat van Flevoland met een taart. Directeur Vera Dam: ,,Bewoners in Nobelhorst laten zien dat energie besparen samen heel veel oplevert.”

Het Klimaatstraatfeest gaat over energiebesparing, klimaat en saamhorigheid in de Nederlandse wijken en buurten. Deelnemers kunnen punten verdienen door individuele acties en door buren te betrekken bij energiebesparingen. ,,Door samenwerking, inzet en enthousiasme met een kleine straat veel bereikt kan worden. De Albert Michelsonstraat is een voorbeeld voor heel Nederland. We zijn een echt team en samen kom je er wel”, aldus bewoonster Nikita Vorstermans.

Weten hoe uw straat zo veel mogelijk energiebesparing voor elkaar kan krijgen? Het Energieloket Flevoland helpt woningeigenaren op weg met energiebesparing en zelf opwekken van duurzame energie. Het Energieloket Flevoland is een dienst van Natuur en Milieufederatie Flevoland.