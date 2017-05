Taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor aanrijden boa

ALMERE – „Ik respecteer uw beslissing, maar ben het er niet mee eens.” Teleurgesteld verlaat de 47-jarige verdachte uit Almere de zittingszaal in de rechtbank Almere. Enkele minuten daarvoor heeft de politierechter hem tot 100 uur taakstraf en een week gevangenisstraf voorwaardelijk veroordeeld voor poging toebrengen zwaar lichamelijk letsel aan een parkeerwachter.

De Almeerder reed op 3 maart vorig jaar met zijn auto tegen een parkeerwachter, nadat zij en haar collega hem hadden aangesproken over het foutief parkeren van zijn auto op het Festivalplein aan de Landdrostdreef. De verdachte had zijn auto op de stoep gezet omdat hij snel even naar het toilet wilde. Toen een vriend hem erop attendeerde dat er parkeerwachters rondliepen was hij snel terug gerend naar zijn auto om deze alsnog te verplaatsen. Twee parkeerwachters stonden hem al op te wachten en bevalen hem zijn rijbewijs te laten zien. De Almeerder zegt te zijn geschrokken van de toon waarop hij werd aangesproken. „Zo respectloos. Ik zei nog goedemiddag, maar de man snauwde alleen maar dat hij mijn rijbewijs of id wilde zien.” De verdachte overhandigde zijn rijbwijs, maar toen hij de parkeerwacht wilde uitleggen dat hij hoge nood had en zeker niet van plan was zijn auto daar te laten staan, bleef de man hem afsnauwen.

De verdachte, die vrijdagochtend zonder advocaat op de zitting was verschenen, is nog steeds boos dat hij zo onbeschoft behandeld is. Zelfs toen de Almeerder toegaf dat hij fout was geweest en vroeg wat de gevolgen waren, bleven de parkeerwachters hem, in zijn ogen, respectloos behandelen. „Het leek wel of ik hier met twee racisten te maken had.”

Uiteindelijk werd het de man te veel, griste hij zijn rijbewijs uit de handen van de parkeerwachter, stapte in zijn auto en startte de motor. Hij wilde wegrijden, maar zag dat de vrouwelijke parkeerwachter schuin naast zijn auto stond. Volgens zijn eigen zeggen zou hij om de vrouw zijn gereden het terrein af. Volgens de vrouw en haar collega reed hij tegen haar rechterknie aan.

„Nee. Ik zal nooit tegen iemand aanrijden.” Hoofdschuddend luistert de verdachte naar het verhaal dat de camerabeelden de lezing van de twee parkeerwachters bevestigen. „Misschien stonden de camerabeelden zo opgesteld dat het lijkt alsof ik haar raak.” Volgens de politierechter ligt er echter voldoende bewijs om te concluderen dat de man tegen de parkeerwachter is aangereden. „Misschien niet bewust, maar door te gaan rijden terwijl de mevrouw voor uw auto stond, heeft u het risico genomen dat u haar zou aanrijden.”

De politierechter wijst de Almeerder er op dat hij in hoger beroep kan gaan, maar de man schudt zijn hoofd. „Uw collega zal er net zo over denken. Laat maar.”