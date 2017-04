’t Zonnewiel viert 25-jarig bestaan met ridderspektakel en reünie

ALMERE – Katholieke basisschool ’t Zonnewiel aan de Bongerdstraat in Parkwijk viert op 12 mei haar 25-jarig besaan.

De school telt momenteel 630 leerlingen, maar heeft volgens het schoolbestuur de sfeer van een kleine school. ,,Wij willen een school zijn waar het team, de kinderen en de ouders samen werken aan een fijne leef- en werkgemeenschap waar alle kinderen zich thuis voelen en waar het team hen werkelijk begeleidt in hun groei naar volwassenheid”, aldus het schoolbestuur. ,,We zijn in al die jaren trouw gebleven aan onze uitgangspunten, maar we zijn zeker ook een innovatieve school. Zo is de Kanjertraining bijvoorbeeld op onze school ontwikkeld, hebben we enkele jaren geleden de Flevolandse Onderwijsprijs gewonnen en werden we tweede bij de Nationale Onderwijsprijs.”

De school laat het jubileum niet stilletjes aan zich voorbij gaan. Vanaf woensdag 10 mei wordt er feest gevierd. Op die woensdag worden de kinderen getrakteerd op een middeleeuws ridderspektakel dat wordt opgevoerd door theatergezelschap Hilarius. Op donderdag 11 mei is er vervolgens een grote Ridderdag, waarbij de leerlingen allerlei activiteiten gaan doen rond het thema ’ridders’ en kunnen genieten van een echt riddertoernooi met ridders en paarden. Vrijdag 12 mei is er een sponsorloop en is het ’s avonds feest. Op zaterdag 13 mei tot slot is er van 13.00 tot 17.00 uur een reünie voor alle oud-leerlingen.