Syrische Jean ontroert met auditie bij Voice Kids

ALMERE – Het merendeel van de 1,7 miljoen kijkers van The Voice Kids heeft afgelopen vrijdag waarschijnlijk met tranen in de ogen naar de auditie van de 13-jarige Jean gekeken. De Syrische jongen woont in het AZC Almere en wist niet alleen de drie stoelen van de coaches te draaien, maar ook iedereen te ontroeren met zijn verhaal.

Tijdens de opnames woonde Jean nog maar zes maanden in Nederland, in het AZC in Deventer. Afgelopen zomer verhuisde hij met zijn familie naar Almere en inmiddels spreekt hij al een aardig woordje Nederlands.

Hoewel na zijn verhaal bij iedereen de tranen in de ogen sprongen, was het zijn zangtalent waarmee Jean coaches Ali B, Marco Borsato en Ilse de Lange wist te overtuigen. Hij zong het nummer Diamonds van Rihanna zo goed, dat de stoelen al gauw draaiden.

Jean stak zijn blijdschap niet onder stoelen of banken. Hij koos Borsato als coach, maar niet voordat hij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bedankte voor de opvang. ,,Omdat ze mij en mijn familie zo goed opvangen.”

Niet alleen de coaches waren onder de indruk van de 13-jarige Syrische jongen. Ook op social media was hij een regelrechte hit. Veel mensen lieten weten geëmotioneerd te zijn door het hartverscheurende verhaal van Jean. Samen met zo’n 40 anderen maakte hij in een bootje de oversteek van Turkije naar naar Griekenland. ,,Ik was bang om dood te gaan”, zei hij in de uitzending van vrijdag. Vanuit daar volgde een lange reis door Europa met Nederland als eindbestemming. Maar uiteraard waren kijkers vooral ook onder de indruk van zijn zangkunsten.

Hoewel Jean op dit moment met zijn familie afwacht of hij in Nederland mag blijven, heeft hij met The Voice Kids in ieder geval een leuke afleiding. Hij is goed op weg zijn droom waar te maken: beroemd worden.