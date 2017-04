Syntus gaat met zeven elektrische bussen rijden in Almere

ALMERE – Vervoersbedrijf Syntus gaat vanaf december zeven elektrische stadsbussen inzetten in Almere. De bussen worden geleverd door de Chinese busproducent BYD. Syntus heeft er negen besteld, waarvan er zeven in Almere gaan rijden en twee in Amersfoort.

Syntus won in september de aanbesteding van onder andere Connexxion en neemt daarom vanaf december voor de komende tien jaar het busvervoer over in Almere. Voor het eerst worden daarbij ook elektrische stadsbussen ingezet. Syntus plaatste onlangs de order voor de elektrische 12 meter lange driedeurs bussen, die in december gaan rijden bij de start van de nieuwe dienstregeling. ,,Er is sprake van een sterk stijgende vraag naar elektrisch en emissievrij vervoer. Provincies, vervoerregio’s en rijksoverheid hebben afgesproken dat de nieuwe bussen die vanaf 2025 worden ingezet, alleen nog maar bussen zijn die vrij zijn van schadelijke uitlaatgassen”, aldus Cees Anker, algemeen directeur van Syntus. ,,Met de aanschaf van deze elektrische bussen hebben wij vast de volgende stap gezet naar emissievrij vervoer. Dit past bij onze visie op duurzame mobiliteit.”