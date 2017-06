Syntrus Achmea wil duizend huurwoningen in Almere bouwen

ALMERE – Syntrus Achmea Real Estate&Finance en de gemeente Almere hebben een intentie overeenkomst getekend voor duizend huurwoningen in het middensegment. De verwachting is dat die woningen vooral rond het centrum in Stad worden gaan ontwikkeld.

Momenteel heeft de vermogensbeheerder 675 woningen in Almere in portefeuille met een waarde van ongeveer honderd miljoen. Daarin is de leegstand volgens de beheerder minder dan één procent. ,,Wij verwachten dat de vraag naar woningen in het middensegment in Almere de komende jaren blijft groeien. Dat biedt goede perspectieven voor een passend rendement voor onze opdrachtgevers, zowel direct als indirect”, zo laat Rob Vester van het Ontwikkelingsbedrijf van de vermogensbeheerder weten.

De intentieovereenkomst werd woensdag ondertekend tijdens de vastgoedbeurs Provada in Amsterdam.