‘Superlichting’ doet het goed tijdens NK atletiek

APELDOORN – ,,Het is gewoon zo: dit is echt een super lichting. Daar moet ik eerlijk in zijn.” Atletiekcoach Ruud van der Laan is laaiend enthousiast over ‘zijn’ junioren die afgelopen weekend in Apeldoorn uitstekend presteerden tijdens het NK indoor atletiek voor junioren. De 16-jarige Kelvin Baartwijk toonde zich daar zelfs de sterkste op de 1500 meter en kroonde zich daarmee tot Nederlands kampioen junioren B.

Ook Almeerder Cain Rutgers (18) pakte een medaille. Op de 1500 meter voor A-junioren werd hij tweede. Maaike Telkamp (17) stond net naast het podium want zij werd vierde op de 1500 meter voor A-junioren. Ook Luc Velzeboer (18) moest genoegen nemen met een vierde plek, al liep hij bij de A-junioren geen 1500 maar 3000 meter. ,,Voor Almere zijn dit ongekend goede prestaties”, vertelt Van der Laan. ,,We laten zien dat we landelijk meedraaien. Voor een kleine club als Almere ’81 is dat een geweldige prestatie. Ons mila-groepje (groep voor middellange afstandslopers, red.) doet het gedurende het jaar eigenlijk altijd goed.”

Voorbeeld

Dat heeft volgens Van der Laan te maken met twee dingen. De trainingen, maar ook de lichting. ,,We trainen steeds meer op het winnen en niet zozeer op het meedoen. Voornamelijk op zondagen plannen we daar speciale trainingen voor in. Iedereen heeft dan een taak en de juiste spirit. Maar zoals gezegd is dit ook gewoon een superlichting. Drie jaar geleden is dat een beetje begonnen met Elke Molenaar, een meisje uit Lelystad. Zij liep zo geweldig goed, maar moet het nu wat rustiger aan doen vanwege een blessure. Toch is zij wel een soort voorbeeld voor de junioren van nu.”

Voor Ruud van der Laan zijn de prestaties des te specialer omdat hij de 1500 meter toch het mooiste nummer van atletiek vindt. ,,Daar ligt mijn achtergrond. Alles van de sport komt daar samen: kracht, uithoudingsvermogen, doorzettingsvermogen en tactiek. Ook daar trainen we op, via allerlei varianten. Zo lopen we regelmatig hele rustige 600 meters om vervolgens, paf, te versnellen richting de 1500 meter.”

Gat

Ondanks dat de Almeerse prestaties van afgelopen weekend dus goed zijn, geeft Van der Laan wel toe dat in het geval van Rutgers (zilver), Telkamp (vierde) en Velzeboer (vierde), het gat met de nummer één groot was. Daar zat gemiddeld tien tot twintig seconden tussen. ,,De winnaars waren duidelijk beter, zo eerlijk moeten we zijn. Maar het beeld vertekent wel een beetje. Die koplopers hadden eigenlijk al vrij snel een gaatje en vervolgens durfde niemand dat gat meer dicht te lopen. Je krijgt dan dus een wedstrijd in een wedstrijd.”