Summerpark Festival en Free Festival dit jaar op Almeerderstrand

ALMERE – Het Summerpark Festival en het Free Festival The Harder Styles vinden dit jaar plaats op het Almeerderstrand. Vanwege de verbreding van de A6 en de ontwikkeling van het Floriadeterrein kunnen dergelijke grote festivals niet meer op het Atlantisstrand aan het Weerwater worden gehouden.

Na een geslaagde eerste editie op het Atlantisstrand vorig jaar komt het Summerpark Festival deze zomer terug. Het nieuwe evenement kwam afgelopen zomer in de plaats van het Free Festival The Original en werd enthousiast ontvangen, zo vertelde Michael van der Lee van MBG Productions na afloop. Het Summerpark Festival 2017 is zondag 2 juli van 13.00 tot 23.00 uur. Houd de Facebookpagina van het evenement in de gaten voor meer informatie over de start van de voorverkoop en de line-up.

Het Free Festival The Harder Styles voor de liefhebbers van deĀ hardere dancemuziekĀ is een dag eerder, op zaterdag 1 juli van 12.00 tot 23.00 uur. Meer informatie volgt later ook via Facebook.

De organisatie verwacht dat de nieuwe locatie op het Almeerderstrand de festivals een nieuwe boost zal geven.