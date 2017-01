Successen voor Taekwondo Academy Almere op NK Sparren

ALMERE – Taekwondo Academy Almere heeft een succesvol Nederlands kampioenschap Sparren achter de rug. Afgelopen weekend werd het toernooi in de Topsporthal gehouden en er werden een titel en twee tweede plaatsen behaald.

Het was voor Nisrine Lamnadi al weer haar tweede nationale titel bij de categorie onder 59 kilo. ,,Daar was ik hartstikke tevreden mee”, laat haar trainer Ben Van Assum weten. ,,Vorig jaar won ze de titel bij de cadetten en dit jaar bij de junioren. Dat is toch erg knap, want vorig jaar was ze dus bijna de oudste in haar leeftijds- en gewichtsklasse, maar dit jaar dus bijna de jongste. Ze heeft echter hele lange benen en is erg talentvol. Die lange benen zijn bij onze sport erg handig, want ze kan daardoor goed scoren en ook goed verdedigen. Maar uiteraard ben ik ook erg tevreden met de twee tweede plekken van Donna Bosland. Ze pakte die bij zowel de junioren als de senioren. Dat is een prima prestatie hoor.”

Lamnadi en ook Charaf Rech-Chouk, hij viel tijdens het NK net buiten de prijzen, van de groep van Van Assum zijn overigens uitgenodigd om mee te trainen met de Nederlandse selectie. In het teamklassement eindigde Van Assum met zijn pupillen op de negende plaats. In totaal deden er veertig teams mee aan het toernooi.

Van Assum begon ongeveer een jaar geleden met zijn Academy en traint momenteel in de sporthal van basisschool Het Samenspel in Stedenwijk in Stad. ,,Ik trainde eerder de wedstrijdgroep bij Sa-mo, maar door een meningsverschil zijn we als groep, en daarna als een nieuwe vereniging verder gegaan en het gaat goed. De wedstrijdgroep pakt inderdaad prijzen en ik hoop met de vereniging door te kunnen groeien naar honderd leden. We gaan binnenkort een trainingsgroep beginnen in Waterwijk, maar ik hoop eigenlijk om een eigen pand te kunnen betrekken. Als we honderd leden hebben dan moet dat financieel lukken”, aldus Van Assum.