Suburbia en Breedveld&Schröder Stagebedrijven van het Jaar

ALMERE – Theatergezelschap Suburbia en elektrotechnisch aannemer Breedveld&Schröder zijn woendagochtend uitgeroepen tot de Stagebedrijven van het Jaar namens de Vereniging Bedrijfskring Almere(VBA). Tijdens het traditionele kerstontbijt van het VBA bij het Leger deze Heils in Stad werden de prijzen uitgereikt door wethouder Froukje de Jonge.

Suburbia won de prijs in de categorie non-profit en Breedveld&Schröder in de categorie profit. ,,Ik ben hier wel trots op. We krijgen hiermee de erkenning dat we een echt Almeerse gezelschap zijn”, reageerde Jos van Hulst van het gezelschap. ,,Ondanks dat ik voorzitter ben van de VBA, of misschien wel juist doordat ik dat ben, had ik dit dus niet verwacht. Ook ik ben hier wel trots op”, aldus Hans Marsé nadat zijn zoon Robin de beker in ontvangst had genomen.

Bij het kerstontbijt waren woensdagochtend ongeveer honderd ondernemers die nagenoeg allemaal drie levensmiddelen mee hadden genomen om aan de cliënten van het Leger des Heils te geven als kerstattentie.