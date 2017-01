Studenten organiseren dialoog in de wijk

ALMERE – Verschillende doelgroepen samenbrengen, dat was het doel van Save the Future in buurtcentrum Het Boegbeeld in Literatuurwijk. Het evenement was georganiseerd door vijftien studenten van de van de Hogeschool van Amsterdam.

,,De achterliggende gedachte was om buurtbewoners, jongeren, ondernemers, de gemeente Almere en politie Almere met elkaar in gesprek te laten gaan en zo meer saamhorigheid te creëren. Almere is de afgelopen tijd nog wel eens negatief in het nieuws geweest vanwege buurtoverlast door hangjongeren en horrorclowns. Met Save the Future wilden we bereiken dat de verschillende doelgroepen met elkaar door één deur kunnen”, aldus Brahim Ridouani, manager van Save the Future.

De studenten zochten contact met jongerenwerker Lorenzo Netteb om een dialoog te kunnen organiseren. Ook aan de kinderen was gedacht, zij konden zich uitleven op een springkussen en zich te goed doen aan suikerspinnen en popcorn. ,,Er kwamen aardig wat kinderen op af en die waren erg enthousiast”, vertelt Ridouani. ,,Op de dialogen kwamen wat minder mensen af dan gehoopt. In kleine groepjes zijn de aanwezigen met elkaar in gesprek gegaan en zij vonden het fijn dat zij hun zegje konden doen.”