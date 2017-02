Studenten op de bres voor voortbestaan ROC TOP

ALMERE – Studenten van ROC TOP vinden dat hun school wel degelijk bestaansrecht heeft naast het grotere ROC van Flevoland. ,,Wij willen dan ook in opstand komen tegen een dreigende sluiting en de rest van Almere laten weten hoe goed ROC TOP voor haar leerlingen is”, aldus Jamie Redegeld en Tiranke Kourouma, derdejaars studenten van de opleiding Managementassistent.

Begin vorig jaar concludeerde de Commissie Macrodoelmatigheid MBO, die de minister van Onderwijs adviseert over MBO-instellingen, dat er geen ruimte is voor twee ROC’s en dat het aantal leerlingen op ROC TOP niet verder mag stijgen. De Almeerse gemeenteraad liet minister Jet Bussemaker weten het hier niet mee eens te zijn, maar vond geen gehoor. ,,Wij menen dat er voldoende ruimte is voor beide ROC’s om te groeien en naast elkaar te bestaan”, zo gaf PvdA-raadslid Jerzy Soetekouw aan. ,,Wij vinden keuzevrijheid in het MBO-onderwijs belangrijk. Daarom hebben wij de beide college van besturen gevraagd niet alleen te focussen op de optie om beide ROC’s samen te voegen, maar de optie om heel nauw samen te werken ook serieus te overwegen.”

Nog geen oplossing

De schoolbesturen zijn nog altijd met elkaar in gesprek in de hoop tot een oplossing te komen. Die is er echter nog niet, zo laat woordvoerder Wendy Oorthuis van ROC TOP weten. ,,De gesprekken verlopen in goed overleg en van beide kanten is er de wil om eruit te komen, maar zover zijn we nog niet. Het duurt allemaal toch langer dan gepland”, aldus Oorthuis. Een besluit zou eigenlijk in januari al worden genomen. Een rapportage van de gesprekken wordt naar de Commissie Macrodoelmatigheid MBO gestuurd.

Een onzekere situatie voor de studenten van ROC TOP en zij willen graag hun zegje doen over de kwaliteiten van hun school. ,,Veel leerlingen ervaren deze school als een school die aandacht voor jou heeft. Je bent geen nummer”, vertellen studenten Jamie Redegeld en Tiranke Kourouma. ,,Onze school is in 2016 zelfs uitgeroepen tot beste MBO van de Randstad en heeft een hoog slagingspercentage, dus waarom zou deze school moeten sluiten?” De studenten vinden dat iedere student de keuze moet hebben tussen verschillende soorten scholen. ,,Of je nou kiest voor een kleinschalige of grootschalige school, de manier van lesgeven en de omgeving moet bij jou passen.”