Studenten komen met ideeën voor gezonder en duurzamer Almere

Almere – Hoe kunnen we Almere duurzamer, gezonder en aantrekkelijker maken voor de toekomst? Dat was de vraag waar negenhonderd eerste- en tweedejaarsstudenten van Windesheim Flevoland en Aeres Hogeschool zich afgelopen week mee bezig hielden tijdens International Week 2017.

In groepen studenten van verschillende opleidingen gingen ze aan de slag met vijf thema’s: Almere eet gezond, Almere maakt groen, Almere is gezond, Almere geeft energie en Almere zonder afval. De studenten keken ook over de grenzen van Almere heen en lieten zich inspireren door partnersteden als Shenzhen in China, Milan, Taipei en Taichung in Taiwan.

De winnende groep bedacht een verbinding in het onderwijs om de gezondheid van kinderen te bevorderen en obesitas tegen te gaan. Ze willen studenten van een koksopleiding koppelen aan basisschoolkinderen. Tijdens projectweken laten de koks in wording kinderen kennis maken met het eten van en koken met algen, die veel vitaminen en mineralen bevatten, en andere groenten met een medicinale werking. Andere ideeën die in de prijzen vielen waren het op grote schaal inzetten van grijswatersystemen, waarbij afvalwater dat niet afkomstig is van het toilet gefilterd en hergebruikt wordt. Niet om te drinken, maar bijvoorbeeld voor de wasmachine. Een andere studentengroep bedacht verticale tuinen op scholen, waarbij in hangende plastic flessen groente en fruit gekweekt wordt. Leerlingen zorgen voor het onderhoud en komen zo meer te weten over groente en fruit. Om van Stedenwijk een groene wijk te maken, willen studenten alle parkeerruimtes ondergronds maken, zodat er bovenop deze parkeergarages ruimte is voor groen. Deze plekken willen ze vervolgens verbinden met een ‘green trail’.

De winnaars vertrekken eind februari op studiereis naar Transsylvanië, Roemenië. Ze gaan onder meer op bezoek bij universiteiten en bedrijven. Nienke Vleerlaag, student Commerciële Economie bij Windesheim Flevoland, kijkt ernaar uit: ,,Het was leuk om deze week met een ander onderwerp bezig te zijn en plannen te maken met mensen met verschillende achtergronden en nu gaan we ook nog naar Roemenië!” Wethouder René Peeters reikte de cheque voor de reis naar Transsylvanië uit tijdens de finale van de International Week in KAF.