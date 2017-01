Studenten bouwen uitkijktoren van pallets op Esplanade

ALMERE – ROC-studenten bouwen op de Esplanade een tien meter hoge uitkijktoren van pallets ter ere van de heropening van Kunstlinie Almere Flevoland (KAF).

Architect Gert-Jan de Jong van Arc2 tekende het voorlopige ontwerp van de zogenoemde ’Spiral Tower’. Dit ontwerp vormde het uitgangspunt voor een co-makership van Windesheim Flevoland en architectenbureau Arc2, dat tijdelijk werd uitgebreid met een bouwteam dat de constructie doorrekende. De bouw van de toren vindt plaats onder toezicht van bouwbedrijf Van Wijnen uit Lelystad.

De tien meter hoge toren wordt gebouwd van hergebruikte pallets in de vorm van een spiraaltrap. De toren is door de opbouw demontabel en verplaatsbaar. De pallets worden per laag in halfsteensverband gestapeld en in verticale richting bij elkaar getrokken door stalen staven om de stabiliteit te waarborgen.

De Spiral Tower krijgt medio 2017 een tweede leven als ze haar definitieve plek zal krijgen op de locatie Afvalzorg, Braambergen.