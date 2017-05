Strafzaak tegen eigenaar meubelzaak voor smokkel cocaïne aangehouden

ALMERE – De strafzaak tegen een voormalig eigenaar van een meubelzaak aan de Markerkant in Almere is opnieuw voor onbepaalde tijd aangehouden. De man wordt verdachte van het smokkelen van ruim 70 kilo cocaïne. De drugs zaten verstopt in drie uit Zuid-Amerika geïmporteerde Chesterfield banken die in zijn meubelwinkel opgeslagen stonden.

De verdachte zelf ontkent de smokkel en schuift de schuld in de schoenen van een tot op heden onbekende zakenpartner. Drie getuigen die de komende maanden worden gehoord kunnen volgens hem zijn onschuld aantonen.

De verdachte werd op 8 juli vorig jaar in zijn meubelwinkel aan de Markerkant aangehouden na een inval van de FIOD. In drie uit Brazilië geïmporteerde Chesterfield banken werd 70 kilo cocaïne aangetroffen. De verdachte, woonachtig te Amsterdam, werd gearresteerd. Bij huiszoeking in zijn Amsterdamse woning trof de politie cocaïnesporen aan op een weegschaal.

Bij de vorige zitting in december werd de verdachte vanwege persoonlijke omstandigheden uit zijn voorlopige hechtenis geschorst. Hij deed toen de belofte dat hij bij de FIOD zou verklaren, onder meer over de mysterieuze zakenpartner die hem er ingeluisd zou hebben. Op verzoek van de verdediging zouden de drie getuigen na dat verhoor worden gehoord zodat ook zij ondervraagd konden worden over de zakenpartner.

Woensdagochtend tijdens de pro forma zitting bleek dat de verdachte niets bij de FIOD had verklaard. ,,Door mijn verleden met de FIOD klapte ik dicht en durfde niets meer te vertellen”, aldus de Amsterdammer woensdag die zei bij de inhoudelijke behandeling later dit jaar zijn verhaal te zullen doen, ook over de onbekende zakenpartner.

Dit tot groot ongenoegen van de officier van justitie die de rechtbank er op wees dat de verdachte in oktober vorig jaar beweerde bezig te zijn met het op papier zetten van een uitgebreide verklaring. ,,We zijn nu ruim een half jaar verder en er ligt nog niets”.

De rechtbank wees de verdachte er op dat als hij straks bij de inhoudelijke behandeling pas gaat verklaren over de mysterieuze zakenpartner er geen mogelijkheden meer zijn zijn verhaal te checken. ,,Waarom geeft u ons nu niet zijn naam en gegevens´´? De Amsterdammer zei niet voorbereid te zijn op deze vraag en daarop geen antwoord te kunnen geven.

De Amsterdammer heeft altijd gezegd niet te hebben geweten dat er cocaïne in de banken verstopt zat. Volgens zijn verklaring heeft dat iemand gedaan tijdens het vervoer van de banken naar Nederland. Dat kan volgens de verdachte in Brazilië zijn gebeurd waar de container met meubels aan boord van het schip ging, of in Panama waar het schip een tussenstop maakte.