Strafcorners nekken hockeyers

ALMERE – De Almeerse hockeyers hebben zondagmiddag gemerkt hoe gevaarlijk strafcorners kunnen zijn. Op bezoek in Almere scoorde tegenstander Qui Vive namelijk twee keer via een strafcorner. Almere kwam zelf ook twee keer tot scoren en dus eindigde de wedstrijd in 2-2. Door het gelijkspel zakt Almeerse naar de elfde plaats in de Hoofdklasse.

Op voorhand werd hoog ingezet op een overwinning, des te meer omdat Qui Vive net als Almere strijdt om degradatie te voorkomen. Opmerkelijk genoeg begon Almeerse zeer zwak aan de wedstrijd. Aanvallend werd er nauwelijks iets gecreëerd, terwijl de verdediging niet alleen slordig was in het wegwerken van ballen maar ook in de eigen passing. Al na zeven minuten opende Qui Vive de score door een strafcorner in de linkeronderhoek te slaan. ,,Misschien was het de spanning”, verklaarde Deegan Huisman de ondermaatse start van Almeerse. ,,We hebben twee maanden (gedurende de winterstop, red.) naar deze wedstrijd toegeleefd. Er stond toch een beetje druk op.”

Scherp

Huisman kroonde zich, voornamelijk dankzij een ijzersterke tweede helft, tot man van de wedstrijd. Een knappe prestatie voor de speler die pas sinds dit seizoen voor het eerste uitkomt. Met nog 23 minuten te spelen stond Huisman precies op de juiste plek om een harde inzet van buiten de cirkel binnen te kunnen tikken. Dat deed hij knap, want de bal vloog op ooghoogte aan hem voorbij: 1-1. ,,In die fase lukte echt even alles”, aldus de doelpuntmaker. ,,Alles zat mee en we waren scherp. In de eerste helft misten we de finesse, maar in de tweede helft was dat beter.”

Het was diezelfde Huisman die drie minuten na zijn eigen doelpunt ook aan de basis stond van de 2-1. Na een mooie actie schoot hij de bal hard de cirkel in. Het was Patrick Houben die daar attent was en zijn stick tegen de inzet van Huisman kon zetten. ,,Dat was echt een omslagpunt in de wedstrijd. We wilden er volle bak overheen en persoonlijk had ik het onderbuikgevoel dat we de wedstrijd zouden winnen. Dus ja, de teleurstelling is nu best groot.”

Depressief

Drie minuten voor het eindsignaal scoorde Qui Vive, volledig tegen de verhoudingen van dat moment in en opnieuw via een strafcorner, de gelijkmaker. ,,We wilden vandaag echt winnen. Deze punten wil je aan het einde van de rit tenslotte in je zak hebben. Maar het is niet zo dat we nu depressief worden. Ook dit hoort erbij.”

Almeerse staat elfde en heeft 7 punten uit dertien wedstrijden. Alleen Qui Vive staat lager met 4 punten. Pinoké en Hurley staan negende en tiende en hebben 9 punten.