Stoomschip Succes gaat onder de hamer

ALMERE – Het antieke stoomschip Succes, voormalig Pakjesboot 13, gaat onder de hamer. Nederlands oudste nog varende stoom-passagiersschip, met de Almeerse Havenkom als huidige thuishaven, wordt online geveild via veilinghuis BVA-Auctions.com. Bieden kan van 14 tot en met 21 juni.

De salonstoomboot werd in 1897 als Rijn-stoomsleper gebouwd door de bekende Nederlandse scheepsbouwer Boele. Het gerestaureerde schip biedt ruimte voor 110 passagiers en is zowel voorzien van dieselmoteren als een complete stoominstallatie. Het passagiersschip is bekend van De Club van Sinterklaas en de film Pak van mijn hart. Daarnaast deed de Succes regelmatig dienst als Pakjesboot 13 tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas. Sinds december 2011 ligt het schip in de Almere Haven. Het luxueuze schip uit 1897 ging hier een nieuwe toekomst tegemoet als exclusief partyschip voor zakelijke en particuliere gezelschappen.

Bezichtiging

Op zaterdag 17 juni organiseert BVA Auctions een kijkdag. Geïnteresseerden krijgen dan van 10.00 tot 12.00 uur de kans om het schip in Almere te bezichtigen. Klik hier voor meer informatie over het schip en de veiling: