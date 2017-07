Kampioenschap stokpaardrijden tijdens Horse & Outdoor

Almere – Stadslandgoed De Kemphaan staat zondag 23 juli weer in het teken van het paardenevenement Horse & Outdoor, georganiseerd door Stad & Natuur.Van 12.00 tot 16.00 uur zijn er demonstraties en workshops, die laten zien hoe veelzijdig de paardensport is.

Jong en oud kunnen genieten van de kracht, schoonheid en gratie van de paarden en van de vaardigheden van de ruiters tijdens de paardenshows op de schapenweide. Zo is er de Working Equitation demonstratie, waarin paarden een obstakelparcours moeten overwinnen. Bij de demonstraties vrijheidsdressuur laten paarden zien wat ze allemaal uit zichzelf willen doen. Voor de stoere jongens en meisjes zijn er ook een paar leuke uitdagingen. Zij kunnen zich op een vliegend tapijt door trekpaarden in draf laten voorttrekken en proberen zo lang mogelijk te blijven zitten op de mechanische rodeostier.

Een primeur is het officieuze Almeerse kampioenschap Hobby Horse. Dat is een nieuwe rage, overgewaaid uit Finland, waarbij met een stokpaardje een parcours wordt afgelegd. In dit filmpje zie je hoe dat gaat. Kinderen kunnen gratis meedoen. Verder zijn er ook nog wat rustiger activiteiten, zoals een fijn ritje in de huifkar.

Kijk voor meer informatie over het programma en de kosten op de website www.stadennatuur.nl. Daar kun je ook kaartjes reserveren voor het vliegend tapijt.