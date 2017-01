Stoep boven sportschool Schipperplein blijft nog wel even open

ALMERE – De zoektocht van de gemeente naar de lekkage boven de sportschool Fit for Free aan het Schipperplein gaat nog wel even duren. Begin november werd de stoep boven de vestiging verwijderd en die ligt er nog steeds uit. Vooral het zorgvuldig droog maken is momenteel een probleem, zo laat de gemeente weten.

De stoep is van de gemeente en de laag daaronder is van de vereniging van eigenaren van het gebouw The Wave. In overleg werd de stoep eruit gehaald, maar het lukt niet om de lekkage vinden. Het euvel is één van de vele lekkages in het stadshart. ,,Probleem hier is onder meer dat wij eigenaar zijn van de dakbedekking, maar niet van de stoep. Het heeft al even geduurd voor de gemeente dat ook inzag en nu is dus begonnen met de zoektocht en het herstel. We moeten nu wachten op een paar dagen droog weer, dan kan er gezocht en hersteld worden en daarna moet het nog een paar dagen droog zijn zodat het ook werkt, zo is ons verteld. Het is vervelend dat die stoep tot die tijd open moet liggen, maar het is niet anders”, reageert Ton Brink namens de vereniging van eigenaren.

,,We testen onze maatregelen en hebben daarom nog geen zicht op de afronding. Want we streven natuurlijk na om dit eens en voor altijd op te lossen. Er is nu een betonnen onderlaag en en bestrating afgehaald, zonder dat de onderliggende dakbedekking wordt beschadigd, en er zijn leidingen tijdelijk en een lantaarnpaal en een cameramast verwijderd. Complicaties zijn er op dit moment niet, maar het zorgvuldig droogmaken is een tijdrovende klus”, laat Guido van Eversdijk, woordvoerder van de gemeente weten.

Het is dus van het weer afhankelijk wanneer de stoep weer dicht gemaakt kan worden en de lekkages bij de sportschool en de mogelijke consequenties tot het verleden horen.