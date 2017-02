’Stil’ protest tegen verdwijnen buslijnen 7 en 10

ALMERE – Het is een stil en diplomatiek protest tot dusver tegen het schrappen van de buslijnen 7 en 10, maar toch heeft Almeerder Rob Dooren al succes. Via Facebook en de site busjekomtzo.eu houdt hij een enquête over de nieuwe dienstregeling die ingaat als de nieuwe busvervoerder Syntus in december dit jaar het vervoer van Connexxion overneemt.

De Almeerder heeft inmiddels een uitnodiging van de gemeente om eens te komen praten over zijn protest. ,,Ik heb me verdiept in het nieuwe schema en daar het huidige schema naast gelegd. Het blijkt dat de lijnen 7 en 10 verdwijnen en dat delen van die lijnen ook niet worden opgenomen in de nieuw regeling, zoals ze dat met andere nieuwe lijnen wel hebben gedaan. Zo zal een deel van de busbaan van lijn 10 niet meer worden gebruikt. Dat is allemaal nog wel logisch te noemen vanwege de kosten, maar mijn grootste bezwaar is dat het vanuit onze wijk, Tussen de Vaarten, fors meer reistijd gaat kosten om bijvoorbeeld op industrieterrein De Vaart te komen. Het is niet zo dat ik met spandoeken naar het stadhuis ga, maar ik hoop wel dat er nog iets aan kan worden gedaan”, vertelt Dooren.

Probleem volgens de Almeerder, die dinsdagochtend na een week al 171 ingevulde enquêtes retour had, is dat die extra reistijd op kan lopen tot wel tien minuten per rit. ,,Om te kunnen overstappen moet je altijd eerst naar station Almere Centrum en daar dan een andere bus nemen. Behalve die extra tijd is mijn verwachting ook dat scholieren en forensen meer met elkaar te maken gaan krijgen. Ik hoop dat er nog iets aan kan worden gedaan.”