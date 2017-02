Stichting Poort Sociaal opgericht

ALMERE – De stichting Poort Sociaal is deze week opgericht om de organisatie van het gelijknamige festival verder te professionaliseren. De vierde editie van het jaarlijkse buurtfestijn in Poort vindt dit jaar plaats op zaterdag 17 juni.

Na een voorzichtige start en drie jaar pionieren met behulp van andere organisaties, waaronder de initiatiefnemers Stichting WoonMere en InteraktContour, is het tijd voor een professionele aanpak. Dankzij bemiddeling door de stichting MooiZoGoedZo was PVM notarissen bereid de acte van de stichting kosteloos op te maken en te laten passeren.

,,Stichting Poort Sociaal wil de sociale betrokkenheid tussen bewoners, organisaties en onderwijsinstellingen in Poort bevorderen”, aldus het kersverse bestuur. ,,Dat doen we door het organiseren van activiteiten, zoals het gratis toegankelijke Festival Poort Sociaal.” Maatschappelijke organisaties en ondernemers zullen hun diensten en producten tonen in meer dan 75 marktkramen, die voor een laag tarief kunnen worden gehuurd. Verder is er een gevarieerd podiumprogramma en het plein tussen Europaschool en De Kleine Wereld wordt omgetoverd tot een Kids Eiland.

Kijk voor actueel nieuws op www.poortsociaal.nl of de facebookpagina van Poort Sociaal. Deelnemers en standhouders kunnen voor meer informatie mailen naar info@poortsociaal.nl.