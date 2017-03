Stef Bos neemt publiek mee op muzikale wereldreis

ALMERE – Stef Bos staat woensdagavond 22 maart met de voorstelling Wereldwijd in de grote zaal van Kunstlinie Almere Flevoland.

Stef Bos brak in 1990 door met het nummer Pappa, waarvoor hij een Edison en een Zilveren Harp kreeg. De zanger en liedjesschrijver reisde afgelopen 20 jaar de wereld rond en samen met zijn band brengt hij zijn indrukken muzikaal samen in een het theaterconcert Wereldwijd.

,,Ik heb tijdens die reizen veel geleerd over hoe ik naar de dingen kijk en uit wat voor nest ik kom, vond het fascinerend om met traditionele Afrikaanse muzikanten te spelen en te leren wat hen drijft of met mensen in Mexico tijdens het Feest van de Dood gewaar te worden hoe anders mensen met het einde van het leven omgaan. En vooral vieren dat de doden er ooit geweest zijn in plaats van te rouwen dat ze niet meer bestaan”, vertelt Stef Bos. ,,Ik heb eigenlijk door de jaren heen veel geschreven onderweg in Afrika, Zuid Amerika en delen van Europa en wilde dat een keer samenbrengen.”

Het resultaat is een voorstelling die de verschillen tussen culturen wil vieren, met verhalen in de vorm van brieven aan zijn moeder en vooral veel muziek. Bos neemt het publiek mee op een muzikale reis die vertrekt vanuit Zuid-Afrika en via de Lage Landen vervolgens de wereld over gaat. Tijdens zijn voorstellingen nodigt hij ook gastmuzikanten uit van een AZC. ,,Ik heb tijdens mijn reizen leren waarderen waar ik zelf vandaan kom en leerde zien hoe gezegend ik eigenlijk ben met de wereld om mij heen. Met dat gevoel moeten mensen ook naar buiten gaan als ze de voorstelling hebben gezien.”

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.kaf.nl. Bekijk hier een filmpje van Stef Bos zelf over de voorstelling.