Startdiploma als bewijs van vakkennis

Almere – De rode loper ging vorige week uit bij het Almeerse stadhuis voor leerlingen van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. In de Burgerzaal kregen zij uit handen van wethouders Froukje de Jonge en René Peeters hun startdiploma overhandigd in aanwezigheid van familie, vrienden en begeleiders.

,,De leerlingen die het startdiploma hebben ontvangen, sluiten hun schoolperiode af en zijn klaar voor de arbeidsmarkt”, aldus de gemeente Almere in een persbericht. ,,Zij kunnen bijvoorbeeld aan het werk als vorkheftruckchauffeur, orderpicker, winkelassistent of keukenassistent. De meeste leerlingen hebben intussen al een baan gevonden. Daar hebben zij begeleiding bij gekregen die doorgaat wanneer ze eenmaal aan het werk zijn. Dit draagt bij aan het streven naar een passende arbeidsplek voor iedere jongere.”

Het startdiploma is net zoiets als een startkwalificatie. Elke leerling in Nederland moet een startkwalificatie halen: een diploma van mbo-2, mbo-3, mbo-4, havo, vwo of hoger. ,,Zo’n startkwalificatie geeft genoeg ‘bagage’ om verder te studeren of werk te vinden. Voor sommige leerlingen is leren tot dat niveau echter een te zware opgave. Ze zijn gewoon beter met hun handen. Met het startdiploma kunnen deze leerlingen bij toekomstige werkgevers in Almere laten zien dat ze over voldoende doorzettingsvermogen en vakkennis beschikken. In Nederland is het startdiploma een unicum.”