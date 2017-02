Stamppotbuffet voor daklozen

ALMERE – De koude wintermaanden zijn voor daklozen vaak de moeilijkste tijd van het jaar. Om ze een hart onder de riem te steken organiseerde het bedrijf High Level Personal Consultancy deze week samen met het Leger des Heils een stamppottenbuffet voor daklozen in Almere.

Directeur Pank van Heemskerk wilde hiermee aandacht vragen voor de daklozen en het werk dat voor deze mensen wordt verricht door het Leger des Heils, Domus (een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen) en Perspectief (kortdurende opvang). Om daklozen in Almere eens extra in het zonnetje te zetten in deze gure wintermaanden werd woensdag een maaltijd geserveerd door de medewerkers van Domus en Perspectief. Van Heemskerk spreekt de wens uit dat anderen die hier de mogelijkheid voor hebben wellicht op hun beurt ook iets voor deze groep mensen willen organiseren. ,,Ik vond het in elk geval mooi dat ik op deze manier een bijdrage heb kunnen leveren.”