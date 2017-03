Stad & Natuur verwelkomt eerste lam

ALMERE – Nog drie weken en dan is het lente. Een vruchtbare tijd waarin veel dieren worden geborden. Bij Stad & Natuur is de jaarlijkse babyboom zondag al gestart met de geboorte van het eerste lam van het jaar. Moeder en dochter maken het goed.

Het geitenlam is geboren bij Kinderboerderij den Uylpark. ,,Zondag 26 februari werden de vrijwilligers verrast met het eerste lam, een geitje”, staat in het persbericht van Stad & Natuur. ,,Het geitje is een Toggenburger, te herkennen aan de witte aftekeningen op haar kop, ook wel het masker genoemd. De Toggenburger komt oorspronkelijk uit Zwitserland. De Toggenburger staat bekend om een rustig karakter, waardoor ze eenvoudig te houden zijn.”

De moeder van dit lam is echter niet zo rustig en vooral erg eigenwijs, meldt Stad &Natuur. ,,Ze springt steeds over de hekken heen. Zelfs een week voor de bevalling nog met een hoog zwangere buik. De dierverzorgers en vrijwilligers van Kinderboerderij Den Uylpark hopen dat de kleine de karaktereigenschappen van de vader overneemt.”

Op Kinderboerderij de Beestenbende, Kinderboerderij Den Uylpark en bij de schaapskudde in het Vroege Vogelbos verwacht Stad & Natuur binnenkort meer lammeren. Hierdoor kan het voorkomen dat de stal soms gesloten is voor het publiek. ,,Tijdens en tot twee dagen na de bevalling krijgen moeder en kinderen rustig de tijd om weer aan te sterken en elkaar te leren kennen. Daarna zijn jullie natuurlijk van harte welkom om de nieuwe bewoners van de kinderboerderijen te bezoeken.”

Het eerste lammetje bewonderen? Dat kan tijdens openingstijden van kinderboerderij Den Uylpark op dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur en in het weekend van 14.00 tot 16.30 uur. Kinderboerderij den Uylpark ligt aan het Heerenveenpad 43 in Almere Stad.